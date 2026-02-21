“Scappati di casa” debutta al Teatro de’ Servi

Debutta SCAPPATI DI CASA, commedia di Cinzia Berni e Guido Polito con la regia di Nicola Pistoia, dal 24 febbraio all’8 marzo al Teatro de’ Servi

Debutta al Teatro de’ Servi, dal 24 febbraio all’8 marzo, SCAPPATI DI CASA, commedia scritta da Cinzia Berni e Giudo Polito, e diretta da Nicola Pistoia, sequel del fortunato spettacolo “Casalinghi disperati”.

“Casalinghi Disperati” è una commedia che viene rappresentata con successo dal 2008.

I protagonisti sono quattro uomini che, per un periodo della loro vita, hanno vissuto insieme in una casa offerta dal comune per uomini indigenti. Hanno condiviso con ironia e disincanto, momenti felici e momenti cupi delle loro esistenze, poi ognuno, in modi diversi, ha cominciato una nuova vita. La nostra storia comincia quando, alcuni anni dopo, un evento inaspettato li fa rincontrare: La moglie di uno è scomparsa in circostanze misteriose. I nostri protagonisti si ritrovano a casa del presunto e disperato vedovo. Qualcosa da mangiare e molto da bere, sono presto tutti ubriachi e decidono di fermarsi a dormire a casa di uno di loro. Quello che sembrava dovesse essere la soluzione di una notte, per una serie di inaspettate e sconcertanti rivelazioni dei nostri quattro, si trasforma in una forzata convivenza. Ritornano le dinamiche dei vecchi “Casalinghi disperati”: dai problemi economici, alla gestione della casa: la spesa, le pulizie, la preparazione dei pasti e gli inevitabili problemi personali. Piccanti confessioni, vecchi rancori, nuovi avvenimenti, in una girandola di situazioni di grande comicità, per una storia tutta al maschile dove le donne sono protagoniste anche quando non ci sono!