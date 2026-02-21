Oroscopo di oggi, sabato 21 febbraio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, domenica 21 febbraio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
I periodi meno smaglianti hanno il pregio di portarci a considerare diversamente le situazioni, di provare a indossare i panni degli altri. Sollecitudine e disponibilità riescono a coinvolgere chi ci sta a cuore più dei richiami imperiosi.
Toro
Sotto la luce della Luna in Pesci, anche le fantasie più ardite diventano realizzabili. Azioni improvvise e ponderate. Prospettive di successo. Programmi coraggiosi, ma ragionevoli, rischi calcolati, investiamo pure su un progetto ambizioso.
Gemelli
L’umore non è brillante, apprezziamo la tranquillità di alcune ore di solitudine. Diamo a noi stessi il permesso di restare dietro le quinte. Chiediamo conferme del nostro fascino, ma nel passare dalle parole ai fatti non mostriamoci sfuggenti.
Cancro
Giornata ottima, capeggiata dalla Luna in Pesci che dà una bella pennellata rosa al quadro della vita. Eventi prodigiosi ai quali non pensavamo. Il cuore batte con emozione? Rafforziamo l’armonia, arricchiamo il dialogo con nuove comunioni di interessi.
Leone
Una ferrea organizzazione ci tiene al riparo da possibili imprevisti. Momento di introversione nel quale è piacevole coltivare i nostri interessi. Un progetto di viaggio rimandato da tempo può realizzarsi. Un messaggio ci conforta e ci rassicura.
Vergine
Divergenze di opinione ci rendono insofferenti. Le stelle consigliano un atteggiamento più duttile, forse la vita a due chiede una verifica. Non è il caso di lasciarci prendere la mano dalle incertezze e di reagire emotivamente. Aspettiamo che passi.
Bilancia
L’agitazione che regna nell’ambiente familiare ci disturba. Non amiamo le polemiche, specialmente per questioni che riteniamo secondarie. Non spaventiamoci di fronte all’impegno che nuove responsabilità comportano. La fortuna premia gli audaci.
Scorpione
La Luna e Giove danno un impulso molto vivo alla vita affettiva. Liberiamo la voglia di emozioni, mostriamo con gioia le profondità del cuore. La giusta sintonia risolve la pratica quotidiana con un’intesa perfetta. Oggi fra noi e gli altri regna la pace.
Sagittario
Difficile, ma non impossibile oggi mantenere la rotta. Basta prendere le cose con calma e non scoraggiarci di fronte ai possibili imprevisti. Muoviamoci con cautela, meditiamo ogni azione, valutiamo ogni cambiamento e calibriamo le parole.
Capricorno
La Luna mette in luce il nostro lato più tenero. Apriamoci all’ascolto e generosamente facciamo qualcosa per chi è meno fortunato di noi. Buona anche l’intesa di coppia, vivacizzata dalla giusta dose di sentimento, passione e comunicativa.
Acquario
Le prospettive professionali sono ottime, ma i risultati concreti non sono ancora soddisfacenti? Chiediamoci cosa manca: la costanza e l’organizzazione. Dopo un breve periodo di conoscenza, creiamo un patrimonio spirituale comune: sogni, ideali, valori.
Pesci
La nostra Luna sostiene Giove. Il risultato è un entusiasmo incontenibile, un amore che ci rende felici e programmi luminosi per il futuro. I sogni possono diventare realtà. Una storia emozionante si avvia verso una progettazione concreta.