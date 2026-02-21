Olimpiadi invernali, decimo oro per l’Italia: doppietta nello skicross con Deromedis e Tomasoni

Olimpiadi invernali Milano Cortina: straordinaria doppietta azzurra nello skicross maschile, grazie a Simone Deromedis e Federico Tomasoni
Ancora grande Italia nell’ultimo giorno di gare delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Simone Deromedis e Federico Tomasoni si rendono protagonisti di una fantastica doppietta che vale l’oro e l’argento per i colori azzurri nello skicross al Livigno Snow Park.
Terza piazza e medaglia di bronzo per il veterano svizzero Alex Fiva. Quattro anni fa, a Pechino, Deromedis aveva chiuso al quinto posto. Tomasoni, mai sul podio in Coppa del mondo, può gioire per il miglior risultato della carriera.
Per la squadra italiana è la prima doppietta oro-argento ai Giochi da Salt Lake City 2002, quando Gabriella Paruzzi e Stefania Belmondo occuparono i primi due gradini del podio nella 30 km di sci di fondo.
