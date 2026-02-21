Oggi su Rai 1 “A Sua Immagine”, Speciale per l’ostensione del corpo di San Francesco

“A Sua Immagine”, Speciale per l’ostensione del corpo di San Francesco, oggi su Rai 1 in diretta da Assisi

A ottocento anni dalla morte, il corpo di San Francesco sarà esposto al pubblico, in un’ostensione solenne. Un evento storico raccontato in diretta da “A Sua Immagine”, in onda sabato 21 febbraio alle 16.00 su Rai 1. Lorena Bianchetti sarà infatti ad Assisi per seguire la celebrazione durante la quale avverrà il trasferimento dell’urna contenente le spoglie di San Francesco dalla cripta all’altare della chiesa inferiore della Basilica.

Con lei, a commentare i momenti salienti del rito e a spiegare l’eccezionalità di questo appuntamento saranno padre Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia; padre Luca Di Pasquale, frate minore della Provincia Serafica di Umbria e Sardegna; Aldo Cazzullo, giornalista e scrittore.

Nel corso della puntata, che approfondirà il messaggio del Poverello di Assisi a partire dalla sua vita e dal suo rapporto con “sorella morte”, Paolo Balduzzi accompagnerà i telespettatori alla scoperta dei luoghi della sepoltura, svelando alcune curiosità che intrecciano storia e fede.

Nuovo appuntamento con “Le Ragioni della Speranza” attraverso la vita e i luoghi di San Francesco d’Assisi. Il racconto di Aldo Cazzullo, dedicato alla figura del Santo e, questa volta, ai suoi momenti di crisi, si intreccia con la riflessione di fra Giulio Cesareo dal Santuario della Verna, il luogo in cui Francesco ricevette le stimmate. Il periodo più difficile della vita di Francesco si rivela così in profonda sintonia con i temi del deserto, del digiuno, della lotta spirituale e della tentazione, al centro del Vangelo di questa settimana.