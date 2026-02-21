Mare Fuori 6, partito il conto alla rovescia: ecco quando si potrà vedere

In arrivo Mare Fuori 6. I primi 6 episodi saranno disponibili dal 4 marzo su RaiPlay, l’intero box set dall’11 marzo

“Nella vita la sola cosa che conta è l’amore” dichiara una Rosa Ricci più protagonista e intensa che mai nella sesta stagione della serie tv ‘Mare Fuori’. Ed è proprio dai sentimenti che riparte la coproduzione Rai Fiction – Picomedia per la regia di Beniamino Catena e Francesca Amitrano, i cui primi sei episodi saranno disponibili dal 4 marzo su RaiPlay.

COSA SUCCEDE NEI NUOVI EPISODI?

Gli ultimi episodi della stagione precedente hanno lasciato tutti col fiato sospeso in un intreccio di storie irrisolte: Carmela, che aspira a realizzare il sogno di Edoardo e farsi ‘regina’ di Napoli; la discesa agli inferi della droga di Dobermann; il legame tossico tra Sonia e Marta: l’amore ‘impossibile’ e tragico tra Cucciolo e Milos; i segreti che si celano dietro il bel viso di Simone. E poi lei, Rosa Ricci, ultima, invidiata e odiata erede del boss don Salvatore, in lotta tra complessi conflitti familiari, vendette incrociate del clan Di Salvo e la ricerca di un domani fatto di redenzione. La ritroviamo in ospedale, al capezzale di Tommaso che si è frapposto tra lei e la pistola di un misterioso killer, salvandole la vita. Un gesto che racconta ben più di una semplice amicizia. All’interno dell’IPM ci si interroga su chi possa essere stato ad attentare alla vita di Rosa, mentre nuovi personaggi vengono alla ribalta: tre sorelle – Sharon, Marika e Annarella – con ambizioni criminali legate a Carmela entrano nell’istituto alterandone gli equilibri; Stella, una ragazza di buona famiglia che ha commesso un errore imperdonabile; Mei Ling, una giovane detenuta straniera dal passato misterioso. Simone, intanto, ha preso in mano le redini del clan di Salvo. La direttrice Sofia è sempre più angosciata per la fuga della figlia che, insieme ai milanesi, ha fatto perdere le sue tracce. Il rapporto tra Massimo, O’ Comandante, e Maria, la madre di Rosa, diventa sempre più stretto.

Un universo di storie che si intrecciano dentro e fuori le mura dell’IPM conservando, soprattutto per i ragazzi, una caratteristica, evidenziata dal regista Beniamino Catena: “La peculiarità di questa comunità di ragazzi ‘interrotti’ è che i loro rapporti non sono filtrati dai social media e quindi le relazioni interpersonali sono basate su emozioni, reazioni, affetti, sguardi autentici, a cui non si possono sottrarre o che non possono facilmente camuffare”. Un lavoro di scavo psicologico che si approfondisce con “Mare Fuori #Confessioni”, appuntamento consolidato per i fan della serie: dal 18 febbraio su RaiPlay tornano i retroscena della fiction raccontati dai protagonisti stessi che si rivelano davanti alle telecamere, confessando le emozioni dei personaggi che interpretano, le scelte difficili e le ferite di ognuno di loro, sviscerando temi che la serie, con i suoi ritmi serrati, può solo sfiorare. I primi 6 episodi di “Mare Fuori 6” sono disponibili dal 4 marzo su RaiPlay, l’intero box set dall’11 marzo. L’intera serie, in sei appuntamenti in prima serata, prossimamente su Rai 2.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)