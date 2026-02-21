Il Mediceo Live Festival riaccende le luci: Massimo Ranieri è il primo grande ospite dell’estate a Seravezza

Aperte le prevendite per lo show “Tutti i sogni ancora in volo”: il 3 agosto il grande mattatore della musica italiana Massimo Ranieri sul palco del Palazzo Mediceo

Il Mediceo Live Festival scalda i motori e annuncia il primo, attesissimo nome della sua edizione 2026. Sarà Massimo Ranieri, l’eterno “scugnizzo” e indiscusso fuoriclasse dello spettacolo italiano, a calcare il palco di Seravezza il prossimo 3 agosto alle ore 21:30.

Dopo il trionfo dell’infinito tour “Sogno e son desto”, Ranieri torna con una nuova straordinaria avventura ideata e scritta insieme a Edoardo Falcone. “Tutti i sogni ancora in volo” (titolo che riprende anche il suo ultimo successo discografico prodotto dall’internazionale Gino Vannelli) è un viaggio tra canto, recitazione e racconti di vita, che vedrà l’artista napoletano esibirsi in una scaletta che spazia dai grandi classici amati in tutto il mondo ai brani più recenti.

Tra questi, spicca “Tra le mani un cuore”, il brano presentato al 75° Festival di Sanremo 2025 firmato da Tiziano Ferro e Nek, un messaggio di speranza e resilienza sentimentale che ha già conquistato le classifiche. Non mancheranno le perle scritte per lui da autori del calibro di Ivano Fossati, Pino Donaggio e Giuliano Sangiorgi, oltre alla celebre “Lettera di là dal mare”, Premio della Critica a Sanremo 2022.

Dichiarazione degli organizzatori:

“Siamo orgogliosi di inaugurare gli annunci di questa nuova edizione del Mediceo Live Festival con un artista del calibro di Massimo Ranieri. La sua capacità di parlare a un pubblico transgenerazionale, dai giovanissimi ai fan storici, incarna perfettamente lo spirito del nostro festival. Ospitare un mattatore così instancabile, un professionista che porta sul palco una qualità artistica impeccabile, è per noi garanzia di una serata indimenticabile che darà lustro a tutto il territorio della Versilia storica.”

Ad accompagnare Ranieri sul palco ci sarà una band d’eccezione composta da 12 elementi: Claudio Storniolo (pianoforte), Giovanna Perna (tastiere e voce), Francesco Puglisi (basso), Luca Trolli (batteria), Arnaldo Vacca (percussioni), Andrea Pistilli e Tony Puja (chitarre), Valentina Pinto (violino e voce), Cristiana Polegri (sax e voce), Max Filosi (sax e flauto), Luca Giustozzi (trombone) e Fernando Brusco (tromba).

Il tour, organizzato dal producer Marco De Antoniis (già firma di oltre 1700 show sold out di Ranieri nel mondo), promette un’esperienza “al 100% Ranieri”: energia pura, emozione e l’eleganza di un artista che non smette mai di sognare.

INFO E PREVENDITE Le prevendite sono ufficialmente aperte sui circuiti autorizzati (TicketOne e punti vendita locali).

Data: 3 agosto 2026

3 agosto 2026 Orario: 21:30

21:30 Location: Palazzo Mediceo, Seravezza (LU)