Il film “Una folle passione” stasera su Rai Movie: la trama

Stasera su Rai Movie Una folle passione (Serena), un film del 2014 diretto da Susanne Bier, ispirato al romanzo Serena dello scrittore Ron Rash: la trama

North Carolina, 1929. George Pemberton e sua moglie Serena lottano per espandere il loro impero del legname tra spietate ambizioni e illegalità. Ma la perdita di un figlio e la scoperta di un erede illegittimo di George scateneranno la folle gelosia di Serena, trascinando la coppia in un vortice di violenza e autodistruzione senza ritorno.

E’ la trama del film Una folle passione (Serena) del 2014 diretto da Susanne Bier, ispirato al romanzo Serena dello scrittore Ron Rash.