Il film “quel pomeriggio di un giorno da cani” stasera su Rai 3: la trama

Stasera in prima serata su Rai 3 “Quel pomeriggio di un giorno da cani”, regia di Sidney Lumet (1975): la trama del film
Brooklyn del 22 agosto 1972. Sal e Sonny, reduci del Vietnam, rapinano una banca ma restano intrappolati con gli ostaggi. Mentre negoziano la fuga all’estero, l’assedio diventa un circo mediatico: la folla all’esterno solidarizza con i due criminali, trasformandoli in eroi popolari.
E’ la trama del film “Quel pomeriggio di un giorno da cani” (Dog Day Afternoon, 1975) con Al Pacino, diretto da Sidney Lumet in onda sabato 21 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai 3.