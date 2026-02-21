Il film “Il mattatore” stasera su Rai Storia: la trama

Ispirato a “I tromboni” di Federico Zardi, stasera su Rai Storia in versione restaurata il film “Il mattatore”: la trama

Gerardo fa l’impiegato e conduce una vita tranquilla con la moglie Annalisa. Quando un truffatore si introduce in casa sua, gli svela di essere stato un tempo un «collega». Comincia allora a raccontare le sue peripezie di impostore e genio della truffa compiute insieme ai suoi«compari» Elena e Chinotto, impegnati con lui in vari travestimenti. Scampato tante volte all’arresto, Gerardo questa volta rischia invece di mettersi nei guai a causa della sua stessa vena istrionica. Ma sarà davvero così?

E’ la trama del film “Il mattatore” di Dino Risi con Vittorio Gassmann protagonista, in onda sabato 21 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai Storia.