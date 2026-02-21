DEICHMANN lancia l’esclusiva collezione BRIDGERTON

Con l’inizio della quarta stagione della serie Bridgerton di Shondaland e Netflix, DEICHMANN presenta un’esclusiva collezione

In concomitanza con l’inizio della quarta stagione della serie Bridgerton di Shondaland e Netflix, DEICHMANN presenta un’esclusiva collezione Bridgerton ispirata al romantico stile Regency chic.

Colori delicati, dettagli femminili e accenti fastosi conferiscono ai modelli l’inconfondibile fascino Bridgerton. Sandali eleganti in morbido azzurro o delicato giallo con applicazioni a fiocco si abbinano a décolleté scintillanti con tacco basso. Che sia per l’ora del tè o per una cena, la palette di tonalità pastello e metallizzate aggiunge un tocco di eleganza Regency a qualsiasi look.

La collezione include accessori caratterizzati da vivaci elementi floreali che completano perfettamente ogni outfit primaverile. Con questa collezione in edizione limitata, DEICHMANN porta l’eleganza e la leggerezza dell’epoca Regency nel presente, introducendo dettagli di stile contemporanei proprio in occasione del momento clou dell’anno per la serie.

La collezione è disponibile dal 2 febbraio 2026 in negozi DEICHMANN selezionati e online con prezzi da 22,99 € a 44,99 €.