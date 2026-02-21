Con “Passaggio a Nord Ovest” oggi su Rai 1 un viaggio da Assisi alla Tasmania

La puntata di “Passaggio a Nord Ovest” con Alberto Angela in onda sabato 21 febbraio 2026 alle 15:oo su Rai 1 parte dalla Basilica di Assisi
Nella puntata di “Passaggio a Nord Ovest” con Alberto Angela in onda sabato 21 febbraio 2026 alle 15:oo su Rai 1 ci trasferiamo in un luogo dove si respira storia, saggezza, ma anche tanta serenità e tranquillità: l’imponente Basilica di Assisi. Poi ci spostiamo sulle spiagge della Tasmania, uno dei pochi luoghi del mondo dove il fenomeno della bioluminescenza si manifesta con maggiore frequenza. Medaglioni, motivi floreali o geometrici, arabeschi, foglie di vite, da millenni in Iran lo stile dei tappeti persiani viene codificato per essere trasmesso di generazione in generazione. La Colombia gode di una natura incontaminata, un’architettura affascinante e tradizioni preziose. Per conoscere meglio questa terra va visitata la zona intorno alle pendici del vulcano Nevado del Ruiz.