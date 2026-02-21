A “Tv Talk” oggi su Rai 3 il terremoto mediatico degli Epstein Files

Oggi pomeriggio su Rai 3 a “Tv Talk” il terremoto mediatico degli Epstein Files. Tra gli ospiti Fabrizio Gifuni interprete della fiction” Portobello”

Il terremoto mediatico seguito alla pubblicazione di nuovi documenti legati agli Epstein Files che stanno scuotendo politica e istituzioni internazionali, fino alla corona inglese, apre la nuova puntata di “Tv Talk”, il programma di Rai 3 dedicato all’attualità televisiva. Sabato 21 febbraio, alle 15.00, Mia Ceran ne parlerà con Barbara Serra, Stefano Zurlo e Carlo Puca.

Spazio poi alla fiction “Portobello”, la nuova serie diretta da Marco Bellocchio e dedicata alla vicenda di Enzo Tortora. Fabrizio Gifuni che interpreta il popolare presentatore, racconta il lavoro su una figura simbolo della tv italiana, mentre con Alice Oliveri e Giorgio Simonelli si riflette sull’eredità televisiva di Portobello.

Dopo i ReTVeet, la rubrica sui momenti televisivi più commentati della settimana, arriva Alessandro Borghese, protagonista con 4 Ristoranti e Celebrity Chef, per un focus sulla ritualità dei format culinari.La puntata prosegue con il tema dei preti influencer, sempre più presenti sui social e al centro di polemiche: in studio Alberto Ravagnani, ex sacerdote influencer, per discutere del rapporto tra fede, linguaggio digitale e visibilità mediatica.

Infine, spazio alla cucina e alla divulgazione con Fulvio Marino, volto di Il Forno delle Meraviglie e presenza quotidiana a “È Sempre Mezzogiorno”.

La regia di “Tv Talk” e di Giulia Sodi.