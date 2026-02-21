Parole e canzoni d’amore: a “Ciao Maschio” oggi su Rai 1 Rosa Chemical, Enrico Melozzi e Beppe Convertini

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, le parole e le canzoni d’amore sono al centro di “Ciao Maschio” condotto da Nunzia De Girolamo, in onda sabato 21 febbraio alle 17.10 su Rai 1. Mentre i maschi “cantano” volentieri i sentimenti, quando si tratta di verbalizzare le emozioni sono meno bravi: parafrasando una celebre canzone di Adriano Celentano, gli uomini davvero “non sanno parlare d’amore”? A discuterne, il cantante Rosa Chemical, che ha partecipato a Sanremo nel 2023 con la canzone “Made in Italy” ed è stato recentemente in gara a “Ballando con le Stelle”; il maestro Enrico Melozzi, giovane direttore di orchestra, ma già veterano sul palco dell’Ariston; e il conduttore Beppe Convertini. Con loro, come sempre, le Swingeresse ed Edoardo Tavassi. In chiusura, spazio a un giovane talento, Riccardo Gianni, impiegato in un supermercato di Chioggia, ma violinista per passione che omaggia il Festival con una intensa e personale rivisitazione della canzone vincitrice della scorsa edizione: “Balorda nostalgia” di Olly.