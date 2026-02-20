Su Rai Storia la partigiana Sandra Gilardelli apre la puntata in replica de “Le ragazze”


Stasera su Rai Storia in onda in replica l’ottava stagione de “Le Ragazze” con Francesca Fialdini. La prima puntata è dedicata a una ragazza degli anni ’40

le ragazze

Sandra nasce cento anni fa a Milano. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Milano viene bombardata e la sua famiglia è costretta a sfollare a Pian Nava, sul Lago Maggiore. È qui che Sandra sperimenta il valore degli insegnamenti del padre quando, giovanissima, non esita a unirsi ai partigiani che combattono sulle montagne del Verbano, spinta dall’ardore di fare qualcosa di utile per la liberazione dal nazifascismo.

Nel suo anno e mezzo di Resistenza come staffetta partigiana Sandra rischia la vita più di una volta, soprattutto durante i rastrellamenti. Ma a sostenerla sarà sempre l’ideale della libertà. Tra i compagni partigiani conosce il suo futuro marito, Michele Fiore, nome di battaglia “Tenente Mosca”. Si innamora di lui sin da subito, ma il primo bacio avverrà solo nell’estate del ’45, a liberazione avvenuta.

Rimarranno insieme per 65 anni fino alla morte di lui. Per Sandra, che ancora oggi trasmette nelle scuole ai più giovani la memoria della Resistenza, il 25 Aprile è qualcosa di più di un giorno di festa: è l’esaltante celebrazione della conquista della libertà e della democrazia.