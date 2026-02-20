Stasera su Rai 1 speciale l’Eredità con “Sfida tra giganti”

Stasera su Rai 1 lo speciale L’eredità – Sfida tra giganti condotto da Marco Liorni per una gara con i super campioni del quiz di Rai Uno
Venerdì 20 febbraio 2026 alle 21:30 su Rai 1 in onda lo speciale L’eredità – Sfida tra giganti condotto da Marco Liorni per una gara con i super campioni del quiz di Rai Uno. Due serate evento straordinarie con un’unica elettrizzante domanda: chi arriverà a giocarsi la Superghigliottina.
Per celebrare degnamente il ventennale della leggendaria Ghigliottina, si sfideranno i più grandi campioni della storia del programma per conquistarsi un posto alla Superghigliottina che avrà un montepremi mai visto prima all’Eredità. Un set completamente riformulato, un’atmosfera tensiva, ma divertente, farà da cornice a questa sfida titanica.