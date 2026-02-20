Oggi a “Elisir si parla di calcolosi biliare e vene varicose

La puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda venerdì 20 febbraio, alle 10.50 su Rai 3, affronterà il tema della calcolosi biliare

La puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda venerdì 20 febbraio, alle 10.50 su Rai 3, affronterà il tema della calcolosi biliare, e in particolare di quando è necessaria la chirurgia. Risponderà alle domande, in studio, Roberto Persiani, direttore di Chirurgia Oncologica Mininvasiva presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

A seguire, nella rubrica “In corpore sano” si parlerà dei benefici della corsa, attività che fa bene a tutte le età: quali sono gli esami da fare prima di cominciare a praticare questo sport? Quali sono gli errori da evitare per non danneggiare le articolazioni? Lo spiegherà Maria Luisa Gandolfi, docente di Medicina Fisica e Riabilitativa presso l’Università degli Studi di Verona.

Infine, uno spazio dedicato alle vene varicose, che frequentemente vengono considerate un semplice inestetismo e in realtà, sono una vera e propria patologia del sistema circolatorio. Quando questo disturbo può diventare cronico, causando dermatiti, flebiti o ulcere? A chiarirlo sarà Sergio Gianesini, presidente della Società Mondiale di Flebologia.