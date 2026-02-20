Meloni a Sanremo, Conti scrive su Instagram: “Fake”

Smetita che arriva anche da Palazzo Chigi

Carlo Conti è intervenuto personalmente oggi, tramite un post su Instagram. Ha pubblicato lo screenshot di uno degli articoli, che davano la notizia della partecipazione di Giorgia Meloni al Festival di Sanremo, marchiandolo con la scritta “FAKE” a caratteri cubitali. Ha commentato la notizia definendola “fantascienza”.

In questi giorni erano infatti circolate voci (riportate da quotidiani come La Stampa e Il Tirreno) secondo cui la Premier avrebbe ricevuto un invito privato da Carlo Conti per assistere alla serata inaugurale del 24 febbraio.

Anche fonti di Palazzo Chigi hanno puntualizzato che l’ipotesi di una partecipazione della Premier non è mai stata presa in considerazione, definendo i rumors privi di fondamento.

