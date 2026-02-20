La Corte Suprema degli Stati Uniti boccia i dazi di Trump: “Non ha poteri per farlo”

Una notizia che ha implicazioni di rilievo per l’economia globale. L’Ue: “Prendiamo atto della sentenza”

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi generalizzati imposti dal presidente Donald Trump, che erano stati introdotti facendo ricorso a una legge pensata per situazioni di emergenza nazionale. I giudici, con una sentenza a maggioranza di 6 a 3, hanno affermato che l’uso da parte di Donald Trump dell’International Emergency Economic Powers Act, una legge del 1977 utilizzata per dichiarare un’emergenza nazionale, eccedeva la sua autorità: “Non ha i poteri per farlo senza l’approvazione del Congresso”.

La notizia è in apertura dei siti di informazione americani. I giudici hanno respinto una delle tesi più controverse sull’estensione dei poteri presidenziali. La decisione ha implicazioni di rilievo per l’economia globale.

Trump: “Decisione Corte Suprema una vergogna ma ho piano di riserva”

La decisione della Corte Suprema sui dazi è una “vergogna”. È il commento di Donald Trump, secondo quanto riferito dalla Cnn. Il presidente Usa, al momento impegnato in una colazione di lavoro a porte chiuse alla Casa Bianca con i governatori, avrebbe riferito ai presenti di avere un piano di riserva.

Le reazioni in Europa

Su X il vice portavoce capo dell’esecutivo Ue, Olof Gill, ha scritto: “Prendiamo atto della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti e la stiamo analizzando attentamente. Rimaniamo in stretto contatto con l’amministrazione statunitense per ottenere chiarimenti sulle misure che intende adottare in risposta a questa sentenza. Le aziende su entrambe le sponde dell’Atlantico dipendono dalla stabilità e dalla prevedibilità delle relazioni commerciali. Pertanto, continuiamo a sostenere tariffe doganali basse e a impegnarci per ridurle”.