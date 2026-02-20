Infortunio per Lautaro Martinez, stop per 3-4 settimane

La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata la prossima settimana

Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. «Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra – scrive l’Inter in una nota -. La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata la prossima settimana».

Il capitano dell’Inter si è fatto male durante il match contro il Bodo/Glimt, valido per i play-off di Champions League.

I tempi di recupero stimati sono di circa 3-4 settimane, potenzialmente fino a un mese o più, il che lo porterebbe a rientrare tra fine marzo e inizio aprile, dopo la sosta per le nazionali.

