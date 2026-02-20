Il film Kill (2023) stasera su Rai 4: la trama

Stasera su Rai 4 Kill, film del 2023 di genere azione, drammatico, thriller, diretto da Nikhil Nagesh Bhat, con Laksh Lalwani, Tanya Maniktala e Raghav Juyal: la trama

Il soldato Amrit è sul treno per Nuova Delhi con Tulika, la donna che ama ma che il padre ha promesso a un altro. Il viaggio diventa un incubo quando una banda di criminali assalta il convoglio per una rapina. Per proteggere Tulika e sconfiggere l’organizzazione, Amrit scatena una violenta carneficina.

E’ la trama di Kill, un film del 2023 di genere azione, drammatico, thriller, diretto da Nikhil Nagesh Bhat, con Laksh Lalwani, Tanya Maniktala e Raghav Juyal, in onda venerdì 20 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai 4.