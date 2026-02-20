Il film di guerra “Sulle ali dell’onore” su Rai Movie: la trama

Tratto dal romanzo “Devotion” di Adam Makos e ispirato a una storia vera, il film “Sulle ali dell’onore” stasera su Rai Movie: la trama

Venerdì 20 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai Movie in onda “Sulle ali dell’onore” di JD Dillard, un film ambientato nei primi anni Cinquanta, durante la Guerra di Corea, che racconta un legame di amicizia e vicende di eroismo. Jesse Brown è un abile pilota della Marina degli Stati Uniti ma è anche il primo aviatore di origine afroamericana e deve combattere contro il razzismo e i pregiudizi che gli altri militari nutrono nei suoi confronti.

Il tenente Tom Hudner diventa gregario del guardiamarina Brown. Dopo un’iniziale incomprensione i due impareranno a fidarsi l’uno dell’altro fino a diventare amici. Durante una delle pericolose missioni di combattimento in Corea, l’aereo di Brown viene colpito e lui gravemente ferito atterra sul suolo nemico. Hudner farà di tutto per cercare di salvarlo. I due amici verranno ricordati nella storia americana come due eroi di guerra. Nel cast, Glen Powell, Serinda Swan, Thomas Sadoski, Jonathan Majors, Joseph Cross.