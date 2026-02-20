Giappone, il piccolo macaco Punch ha un peluche come mamma

Abbandonato alla nascita, l’esemplare di 6 mesi vive nello zoo di Ichikawa, in Giappone, ed è diventato una star

La sua storia è diventata virale, scatenando un’ondata di commozione sui social e non solo forse mai visti prima. Il piccolo macaco Punch ha conquistato tutti con la sua storia: ha 6 mesi e vive nello zoo di Ichikawa, nella prefettura di Chiba in Giappone, dove è stato trasferito dopo essere stato abbandonato dalla madre alla nascita. In mezzo ai suoi simili, però, Punch trova un’altra difficoltà: viene inizialmente rifiutato ad ogni tentativo di avvicinamento.

Per dargli conforto, il personale del parco lo ha assistito donandogli il peluche di un orango che è diventato il centro di tutto per Punch. Lo stringe a sé e lo trascina ovunque vada, facendolo diventare la sua ‘mamma’.

