A “Geo” oggi su Rai 3 la vita in vasca dei cetacei

Ci sono animali che in cattività, per una serie di motivi ben documentati dagli studiosi, soffrono più di altri: tra questi ci sono senza dubbio i cetacei, ma forse qualcosa sta finalmente cambiando in loro favore. Venerdì 20 febbraio, alle 16.20 su Rai 3, se ne parlerà nel nuovo appuntamento di “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi.

La sensibilità delle persone nei confronti dei cetacei in cattività è infatti molto cambiata negli ultimi anni: in molti stanno comprendendo che l’ambiente artificiale delle vasche è radicalmente incompatibile con la loro biologia e complessità sociale. Lo racconterà, ospite in studio, Sabina Airoldi, biologa marina dell’Istituto Tethys.