“The Equalizer 2” oggi in prima serata su Rai Movie: la trama del film

Azione e vendetta nel film di Antoine Fuqua “The Equalizer 2” con Denzel Washington proposto stasera da Rai Movie: la trama
Denzel Washington, giustiziere implacabile, nel film “The Equalizer 2 – Senza perdono”, in onda giovedì 19 febbraio 2026 alle 21.20 su Rai Movie. L’attore interpreta Robert McCall, ex agente della CIA che usa le sue abilità per difendere gli innocenti e punire i colpevoli.
Diretto da Antoine Fuqua, il film unisce tensione, azione e dramma in un racconto di vendetta e giustizia personale. Quando una persona a lui cara viene brutalmente assassinata, McCall scatena tutta la sua furia contro i responsabili. Nel cast anche Pedro Pascal, Melissa Leo, Bill Pullman.