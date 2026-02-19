Stasera su Rai 3 tre episodi della quarta stagione di SWAT: la trama

Stasera in prima serata su Rai 4 in onda gli episodi “Sotto la cenere”, “La crociata” e “Pedine” della quarta stagione di SWAT: la trama

Giovedì 19 febbraio 2026 alle 21:0 su Rai 4 torna la quarta stagione della serie Tv SWAt con tre episodi.

Nell’episodio 7 “Sotto la cenere”, Max Adam ha perso moglie e figlia in un incendio ed incolpa la squadra Uno Ventisette dei Vigili del Fuoco, che ha lasciato che la sua famiglia morisse senza intervenire.

Nell’episodio 8 “La crociata”, un gruppo di suprematisti bianchi, chiamati Imperial Dukes, sta seminando il panico a Los Angeles. La squadra di Hondo interviene ed aggiunge al proprio organico Erika, in sostituzione di Deacon.

Nell’episodio 9 “Pedine”, Erika Rogers è morta e Chris non viene ancora riammessa in Centrale per permetterle di superare il trauma. Intanto Hondo, aiutato da Deacon, cerca di accertarsi di non aver preso decisioni sbagliate.