Stasera su Rai 1 torna “Don Matteo” con “La squadra”: la trama

Su Rai 1 torna “Don Matteo” – una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction – con l’episodio “La squadra”: la trama

Stasera torna la quindicesima stagione di “Don Matteo” – una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction – per la regia di Alexis Sweet, Alessandro Tonda, Tobia Campana, Riccardo Donna e Tiziana Aristarco. La parola d’ordine della stagione è “cuore” perché tutti i protagonisti, tra quelli noti al pubblico ed i nuovi, si trovano a fare i conti con i sentimenti. Accanto a Don Massimo, Natalina, Pippo e il Maresciallo Cecchini, l’intrecciarsi di storie segue la coppia formata dal Capitano dei Carabinieri, Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) e Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini), la sorella di Don Massimo.

Nell’episodio 7 “La squadra” in onda giovedì 19 febbraio 2026 alle 21:30 su Rai 1 a Spoleto arriva Alessandro Borghese! Cecchini e Natalina dicono qualche piccola bugia per partecipare al suo programma TV “Cucinare con Amore”, ma non è tutto: per cercare di salvare il rapporto tra Diego e Giulia, Nino iscrive anche loro al contest di Borghese. In effetti, sembra che cucinare gomito a gomito abbia il potere di riavvicinarli, almeno fino a quando lo zampino di Mathias, che insiste perché lei cerchi fortuna a Milano, riaccende le insicurezze del Capitano.