Stamani su Rai 3 a “Elisir” focus sull’Alzheimer

Sarà l’Alzheimer il tema che apre la nuova puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda domani, giovedì 19 febbraio, alle 10.55 su Rai 3.

Si tratta della forma più comune di demenza e riguarda milioni di famiglie in Italia: non si tratta solo di una perdita di memoria, ma di un declino progressivo che coinvolge l’identità stessa della persona. Alessandro Padovani, direttore della Clinica Neurologica dell’Università degli Studi di Brescia, farà il punto sulla diagnosi, sulle terapie e sulle ricerche per questo disturbo.

Subito dopo, nello spazio “Mangiarsano” si parlerà delle uova. Quante se ne possono mangiare alla settimana? Qual è il metodo di cottura da preferire per preservarne le proprietà? Il tema sarà approfondito insieme a Stefania Ruggeri, biologa nutrizionista del Crea, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria.

Infine lo spazio di “Serena…mente”, in cui verrà approfondito il tema dell’ecopsicologia. Si tratta di una disciplina che studia la profonda interdipendenza tra la salute della persona e quella dell’ambiente. Ne sapremo di più grazie alla presenza in studio di Domenico Nardiello, dirigente psicologo dell’Unità di Prevenzione e Protezione Asl Napoli 2 Nord.