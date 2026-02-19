Periodo da dimenticare per l’infortunata Lindsey Vonn: è morto il cane Leo

Giorni duri per Lindsey Vonn: il giorno dopo la caduta a Cortina è morto il cane Leo. La campionessa 41enne è tornata ieri negli Stati Uniti e si prepara al quinto intervento

“Sono stati giorni incredibilmente duri. Probabilmente i più difficili della mia vita”: così Lindsey Vonn commenta sui social l’ultima settimana a Milano – Cortina 2026 con un ricovero forzato e quattro interventi dopo la caduta nella discesa di sci. In un lungo post, la campionessa 41enne racconta il dolore di un altro episodio personale che si è aggiunto a quello dell’incidente: la morte del suo cane Leo.

“Non ho ancora accettato che se n’è andato”, scrive la sciatrice americana spiegando che il giorno della caduta è stato anche quello precedente all’addio del suo cane. “Gli era stato diagnosticato di recente un cancro ai polmoni (è sopravvissuto al linfoma un anno e mezzo fa), ma ora il suo cuore lo stava deludendo. Stava soffrendo e il suo corpo non riusciva più a stare al passo con la sua mente forte”, scrive Vonn che ieri è tornata negli Stati Uniti.

Uno shock difficile da superare: “Il mio ragazzo è stato con me dal mio secondo infortunio al crociato anteriore, quando ne avevo più bisogno. Mi ha tenuto sul divano mentre guardavo le Olimpiadi di Sochi. Mi ha sollevato quando ero giù. Si è sdraiato vicino a me, e mi coccolava, facendomi sentire sempre al sicuro e amata. Ne abbiamo passate tante insieme in 13 anni“.

“Ci vorrà un po’ di tempo prima di elaborare emotivamente le cose- ammette Lindsey- ma so che lui sarà sempre con me. So che è lassù con Lucy e Orso e mia mamma e i nonni e tante persone che ho perso negli ultimi anni. E mi consola sapendo che non soffre più. Non ci sarà mai un altro Leo. Sarà sempre il mio primo amore”.

NUOVO INTERVENTO PER LA CAMPIONESSA

Vonn ora, però, si concentra sulla quinta operazione che dovrà fare: “Sto andando a fare un altro intervento oggi. Penserò a lui quando chiuderò gli occhi”. Nel post di ieri, la sciatrice ha ringraziato “tutto lo staff medico che mi ha aiutato a tornare a casa”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)