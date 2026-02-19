Da Pompei a Rimini: ecco i viaggi italiani di Papa Leone XIV dall’8 maggio

La data di inizio delle visite pastorali corrisponde al primo anniversario dell’elezione del pontefice

Dal nord, a Pavia, dove sono custodite le spoglie di Sant’Agostino, padre del suo ordine religioso, fino all’estremo sud, nell’isola di Lampedusa, terra di approdo e transito mediterranea per tanti migranti. E poi Pompei, Napoli, Acerra, Assisi e Rimini con il Meeting per l’amicizia tra i popoli. Viaggi in Italia attendono papa Leone XIV per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto. La prefettura della Casa pontificia ha reso noto oggi, il calendario delle visite pastorali di papa Leone XIV, con celebrazioni e incontri con le comunità ecclesiali e civili locali.

Simbolica la data di inizio di questi viaggi italiani del pontefice, l’8 maggio, il giorno del primo anniversario della sua elezione. “Un giorno significativo per il culto della Madonna di Pompei”, si legge sul sito della testata Vatican News, “come ricordò dalla Loggia delle Benedizioni, alla sua prima apparizione, lo stesso Robert Francis Prevost: “Oggi è il giorno della Supplica alla Madonna di Pompei. Nostra Madre Maria vuole sempre camminare con noi, stare vicino, aiutarci con la sua intercessione e il suo amore”.

POMPEI E LA CAMPANIA

E si recherà proprio a Pompei, Leone XIV, nel celebre Santuario mariano, meta di pellegrinaggio di quattro Pontefici e di milioni di fedeli che si riuniscono per la “Supplica” ai piedi della Madonna due volte l’anno, maggio e novembre. Alla famosa preghiera devozionale scritta nel 1883 dal fondatore del Santuario, Bartolo Longo (canonizzato da Leone XIV a ottobre 2025), parteciperà quest’anno anche il papa, dopo aver presieduto la Messa. A Pompei, Leone si tratterrà per il pranzo, per poi trasferirsi nel pomeriggio a Napoli. Nell’arcidiocesi partenopea sono previsti due appuntamenti: l’incontro con clero e religiosi nella cattedrale e in piazza del Plebiscito quello con la cittadinanza.

Ancora in Campania e ancora a maggio tornerà Leone XIV. La visita si terrà il 23 di quel mese ad Acerra, uno dei comuni simbolo della cosiddetta Terra dei fuochi, l’area tra le province di Napoli e Caserta colpita per decenni dallo smaltimento illegale di rifiuti tossici e dai roghi di materiali plastici e industriali. Proprio Acerra, insieme a Nola e Marigliano, forma quello che riviste scientifiche internazionali hanno definito il “Triangolo della morte” per l’alto tasso di mortalità correlato anche all’inquinamento ambientale.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)