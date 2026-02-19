Ambra Angiolini e Fabrizio Gifuni a “Splendida cornice” stasera su Rai 3

Si rinnova l’appuntamento con Splendida Cornice: giovedì 19 febbraio, ialle 21.20 su Rai 3, il programma di Rai Cultura torna a intrecciare sapere e leggerezza in una formula originale e coinvolgente. Con la conduzione di Geppi Cucciari, la serata si sviluppa in un racconto televisivo vivace e raffinato, capace di coniugare approfondimento e intrattenimento. Tra gli ospiti di questa nuova puntata, l’attore Fabrizio Gifuni, protagonista della serie “Portobello”, e l’attrice Ambra Angiolini, che, in omaggio a Dario Fo, si esibirà in compagnia della padrona di casa Geppi Cucciari sulle note di “Su, cantiam”.

Presenti in studio anche la scrittrice Barbara Alberti e il musicista Lino Patruno, protagonista di un momento musicale insieme agli ex Piccoli Cantori di Milano con la sigla di “Portobello”. E ancora, in collegamento interverrà Davide Iodice, mentre da Eboli un incontro fuori dagli schemi con Varenne, il leggendario campione del trotto. Spazio inoltre alle performance dal vivo con il coreografo Virgilio Sieni e i ballerini Jari Boldrini, Maurizio Giunti, Andrea Palumbo, Giulia Mureddu e Valentina Squarzoni sulle “Sonate” di Bach.

Come da tradizione, il confronto in studio sarà animato dal pubblico autocertificato nelle più diverse categorie sociali — dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo — in dialogo con gli ospiti in studio. Alla guida, un gruppo di esperti: Amalia Ercoli Finzi, pioniera dell’ingegneria aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e la psicologa Ameya Gabriella Canovi.

A completare la puntata, la supervisione ortografica di Andrea Maggi, i reportage d’arte curati da Alessandro Arcodia, l’immancabile rubrica “Agenda Mercadini” raccontata da Roberto Mercadini e, per accompagnare le performance dal vivo, l’inconfondibile autoradio del programma insieme alla band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con alla chitarra Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.