Achille Lauro lancia la Fondazione Madre per aiutare i giovani in difficoltà

Il primo progetto che verrà realizzato e sostenuto è Casa Ragazzi Madre a Zagarolo, vicino Roma: una struttura per giovani tra gli 11 e i 21 anni

Intervenire in modo concreto sulle fragilità giovanili per offrire opportunità di cura, ascolto e rinascita a ragazze e ragazzi in difficoltà. Nasce con questi obiettivi Fondazione Madre, creata dalla volontà di Achille Lauro e del socio Andrea Marchiori. Un progetto molto caro all’artista che si avvarrà di un Comitato tecnico scientifico composto da un team di persone esperte e attive nel terzo settore. La Direzione Generale è stata affidata a Lorella Marcantoni.

PERCHÉ FONDAZIONE MADRE E IL LOGO DELLA FARFALLA

“Guardare la fragilità con gli occhi di una madre”. Il nome della Fondazione “Madre” vuole rappresentare in modo incisivo l’idea di protezione, cura e crescita. Il simbolo scelto per il logo è, invece, la la farfalla che rappresenta invece il percorso di trasformazione e rinascita. Si tratta di una Fondazione di partecipazione che si impegna a promuovere e sostenere progetti che pongono al centro la persona, la relazione e la dignità, operando con particolare attenzione nei contesti e nei momenti in cui la fragilità si manifesta con maggiore evidenza.

IL PRIMO PROGETTO DI FONDAZIONE MADRE: CASA RAGAZZI MADRE A ZAGAROLO

In coerenza con questa visione, il primo progetto concreto che verrà realizzato e sostenuto è Casa Ragazzi Madre, una struttura di accoglienza che verrà costruita a Zagarolo, vicino Roma, per giovani tra gli 11 e i 21 anni che vivono situazioni di difficoltà legate a dipendenze, salute mentale e comportamenti a rischio. Il bisogno è stato raccolto dall’esigenza espressa da un’impresa sociale del territorio, costituita da un insieme di enti esperti, con alla guida don Giovanni Carpentieri, che operano da oltre trent’anni nel settore e che rappresentano un legame storico con la famiglia di Lauro. Sarà lo stesso ente a gestire le attività e a condurre la struttura come sperimentazione innovativa per accoglienza e cura.

