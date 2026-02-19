A ReStart stamani su Rai 3 il referendum sulla giustizia e il decreto Bollette

Sarà possibile ricostruire un dialogo tra governo e magistratura? A ReStart su Rai 3, Annalisa Bruchi ne parlerà con Daniele Capezzone, direttore de Il Tempo, l’avvocata Anna Falcone del comitato “Giusto dire no”

Il referendum sulla giustizia si avvicina, ma i toni e le polemiche non si placano e il Presidente Mattarella decide, per la prima volta in 11 anni, di presiedere i lavori del plenum del Consiglio superiore della magistratura esortando con fermezza il rispetto vicendevole tra istituzioni. Sarà possibile ricostruire un dialogo tra governo e magistratura?

Nella puntata di ReStart in onda giovedì 19 febbraio, alle 9.45 su Rai 3, Annalisa Bruchi ne parlerà con Daniele Capezzone, direttore de Il Tempo, l’avvocata Anna Falcone del comitato “Giusto dire no”, Alfonso Celotto, professore di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi Roma Tre.

Nella seconda parte del programma si parlerà del decreto Bollette appena varato dal Consiglio dei ministri, oltre a un focus sulle banche, con tutte le novità in materia che ci aspettano in questo 2026. Tra gli ospiti: Riccardo Colombani segretario nazionale First Cisl, Gianluca Brambilla, imprenditore e fondatore del Movimento non garantiti, Alessandro Plateroti, direttore di NewsMondo.it, Federica Fantozzi, giornalista di HuffPost Italia.