Un lupo cecoslovacco “arriva terzo” alla finale dello sci di fondo

Il cane invade la pista a pochi metri dal traguardo

Le immagini sono incredibili e da Milano-Cortina 2026 stanno facendo il giro dei social. Un cane, un lupo cecoslovacco, ha invaso la pista durante la team sprint femminile dello sci di fondo in scena al Lago di Tesero. Pochi metri prima del traguardo, l’animale è comparso sul manto bianco mentre le atlete completavano la gara tra lo stupore di pubblico e addetti ai lavori, quest’ultimi accorsi per agire in caso di eventuali pericoli.

Il cane, però, aveva un collare e ben presto è stato chiaro che si trattasse di un animale domestico sfuggito alla sua padrone. Il retroscena lo racconta Eurosport Italia: “Il suo nome è Nazgul (evidentemente ispirato al Signore degli Anelli di Tolkien) ed è di proprietà di Alice Varesco, ex fondista che abita a circa 500 metri dalla pista, sul Lago di Tesero”. Secondo quanto riporta il sito, lei non si trovava in casa quando il cane è fuggito alla ricerca di un’avventura. Varesco, infatti, “è ad Anterselva per vedere il biathlon e nell’attesa stava guardando la gara di fondo, rimanendo sorpresa nel vedere che il suo Nazgul è scappato per andare a farsi una corsetta olimpica”.