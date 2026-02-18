Stasera su Rai 3 a “Chi l’ha visto?” il caso Resinovich e l’inchiesta su “Chef Milza”

Il caso di Liliana Resinovich apre “Chi l’ha visto?”, in onda mercoledì 18 febbraio alle 21.20 su Rai 3. Poi anche l’inchiesta su “Chef Milza”

Il caso di Liliana Resinovich apre “Chi l’ha visto?”, in onda mercoledì 18 febbraio alle 21.20 su Rai 3: dopo la morte del grande accusatore di Sebastiano Visintin cosa succede? Claudio Sterpin aveva cristallizzato quanto aveva da dire in incidente probatorio. Quali dichiarazioni saranno utilizzate nel processo se il marito di Liliana verrà rinviato a giudizio? A seguire, udienza per adulterio per Nessy Guerra, che è ancora bloccata in Egitto con la sua bambina.

L’accusa è dell’ex marito Tamer, già condannato in Italia per lesioni e stalking. Un reato che da noi non esiste, ma è molto grave in Egitto. Tamer la accusa di adulterio per farle togliere la figlia. E ancora, continua l’inchiesta sul cosiddetto “Chef Milza”, l’uomo fiorentino accusato di aver fatto uccidere la compagna per intascare il premio dell’assicurazione. Prima di lei è toccato alla badante della mamma? Le indagini proseguono e si cerca di capire se ci siano altre vittime: testimonianze inedite a “Chi l’ha visto?”. Infine, il caso Epstein: molti files portano in Italia. Epstein, infatti, era spesso a Milano per conoscere giovani modelle: potrebbero esserci vittime italiane?