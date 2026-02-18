Stasera su Rai 1 “Fabrizio De André – Principe libero” con Luca Marinelli

In prima serata su Rai 1 “Fabrizio De André – Principe libero” con Luca Marinelli, Valentina Bellè, Elena Radonicich su Rai 1

“Fabrizio De André – Principe libero” in onda mercoledì 18 febbraio 2026 alle 21:30 su Rai 1 è la storia della vita di un principe anarchico, delle sue debolezze e fragilità ma anche del suo straordinario talento. Un tributo ad un uomo che fece dell’indipendenza un manifesto per le sue idee di libertà, ancora oggi dirompenti ed originali.

La vita dell’artista che ha segnato un’epoca nella musica e nella cultura italiana raccontata a partire dal sequestro avvenuto nel 1979, attraversando gli anni difficili dell’adolescenza e dell’affermazione come cantautore tra incontri, folgorazioni, successi e fragilità.

Con Luca Marinelli, Valentina Bellè, Elena Radonicich.