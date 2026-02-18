Spezzata una zanna dell’elefantino in piazza della Minerva a Roma. Giuli: “Assurdo atto di barbarie”

Un nuovo atto vandalico alla scultura di Bernini a dieci anni da quello del 2016

Un nuovo atto vandalico all’elefantino dell’obelisco in piazza della Minerva a dieci anni da quello del 2016. La scultura di Bernini è stata danneggiata nella parte anteriore: la zanna sinistra posta tra la proboscide e la zanna opposta – è stata, infatti, staccata. La segnalazione è arrivata da un cittadino nella giornata di domenica 15 febbraio.

Così è partito l’immediato sopralluogo effettuato dai restauratori della Sovrintendenza. Come risulta dall’esame del pezzo e dall’analisi della documentazione d’archivio, è stato confermato che il frammento di marmo, delle dimensioni di 11 centimetri, era quello già distaccato in occasione dell’atto di vandalismo del 2016.

IL RIPRISTINO A PARTIRE DALL’INIZIO DELLA PROSSIMA SETTIMANA

Si tratta di un frammento non originale che appartiene a un intervento di restauro del 1977. È stato ora trasferito in deposito, in attesa delle operazioni di ripristino che avverranno a partire dall’inizio della prossima settimana. L’intervento prevederà anche la manutenzione del monumento tramite l’uso di una piattaforma aerea e si concluderà nell’arco di 48 ore. Le immagini registrate dalle telecamere sono al momento al vaglio della Polizia Locale di Roma Capitale per accertare le cause del distacco.

IL MINISTRO GIULI: “ASSURDO ATTO DI BARBARIE”

“È inammissibile che ancora una volta il patrimonio artistico e culturale della Nazione debba subire un danno così grave”, ha dichiarato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in una nota.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)