SiVinceTutto Superenalotto mercoledì 18 febbraio 2026: numeri e quote

I numeri vincenti dell’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026: anche stasera sfugge la sestina vincente
Ecco i numeri dell’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026. Stasera i sei numeri vincenti non bastano per realizzare il bis e sbancare il jackpot.
Di seguito ecco i numeri estratti. Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale del gioco al seguente link: https://www.sisal.it/sivincetutto.
Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 18/2/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
27-60-65-68-71-77