Oroscopo di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
I sestili della Luna a Saturno e a Nettuno assicurano una giornata dinamica: piena di iniziative, incontri e occasioni. Problemi da confidare agli amici. Invece di sgomitare per arrivare primi, scopriamo il piacere di condividere idee e talenti con chi è fidato.
Toro
Le discussioni familiari vertono sulle nostre scelte professionali? Siamo convinti di ciò che stiamo, facendo, non ci resta che tenere duro. Rimestare nel passato ci manda in crisi? Facciamo pace con i ricordi e guardiamo solo al roseo presente.
Gemelli
Bella atmosfera, grazie alla Luna e a Plutone che l’accompagna. Aiuti per concludere in fretta gli eventuali impegni e dedicarci allo svago. Accettiamo l’invito a una festa per incontrare facce nuove e allargare il giro delle frequentazioni.
Cancro
Una situazione lavorativa inaspettatamente potrebbe sbloccarsi o trovare soluzioni tali, da agevolare la soddisfazione delle nostre nuove esigenze. Conduciamo eventuali trattative in modo intelligente, senza dare l’impressione di forzare la mano. Scorrevoli e gioiosi i rapporti con chi amiamo.
Leone
La Luna sul fronte opposto produce idee creative, progetti bizzarri. Non liquidiamoli come mero frutto della fantasia, passiamoli al vaglio della ragione. Conserviamo l’obiettività e la ragionevolezza, ma diamo il giusto peso a un’intuizione, è indovinata.
Vergine
L’istinto alla ribellione oggi può giocarci un brutto scherzo, mettendoci in urto con amici, amato e familiari per questioni di poco conto. Un discreto senso pratico ci consente di capire, se sia il momento o meno di fare un passo indietro.
Bilancia
Per risolvere una questione delicata, puntiamo sul ragionamento. La mente lucida e sottile oggi ci aiuta a cogliere aspetti nuovi del problema. Apriamoci alle novità su tutti i fronti. Anche in fatto di cuore, valutiamo un cambio della guardia.
Scorpione
E se il periodo portasse un nuovo amore? Facilitiamo il compito a Cupido, eliminando ogni resistenza al cambiamento. Giove ci sostiene. Idee, suggerimenti e intuizioni sono a nostra disposizione. Lasciamo da parte le battaglie quotidiane.
Sagittario
La Luna si fa portavoce di belle notizie, inviti, scambi con persone con le quali condividiamo gli stessi valori di base, i medesimi ideali. Siamo in vena di cambiamenti? Dall’immagine all’ambiente, ecco l’occasione per le modifiche desiderate.
Capricorno
Il giornale della domenica ha delle novità in prima pagina. Siamo sereni, carichi, ottimisti. Il saldo economico migliora, l’energia ci sostiene. Molte agevolazioni sulla strada ci consentono di ampliare gli orizzonti professionali. Amori felici.
Acquario
La Luna apre le danze del giorno di festa. Programmiamo il taccuino, in modo da evitare i balli sfrenati e puntiamo su un appassionato tango. Barbanera consiglia di mediare fra le nostre e le altrui priorità. Facciamo un piccolo compromesso.
Pesci
Su molti piani chiudiamo la settimana ben equipaggiati, in grado di formulare i nostri piani e i nostri interventi, di prendere decisioni equilibrate. Un elemento importante per il successo è la capacità di esporre con semplicità ed efficacia le nostre idee.