Napoli, possibile un cuore nuovo per il bimbo trapiantato con organo lesionato

È arrivata forse una svolta nel caso di Domenico, i bambino di 2 anni e mezzo di Nola che lo scorso 23 dicembre è stato sottoposto a un trapianto di cuore all’Ospedale Monaldi di Napoli con un organo poi risultato gravemente danneggiato. Secondo quanto riferito da Repubblica, potrebbe essere disponibile un nuovo cuore compatibile per il piccolo, che da mesi lotta per la vita in terapia intensiva. La mamma è stata convocata dall’ospedale.

La notizia della possibile disponibilità di un altro organo arriva dopo giorni di apprensione, in cui la famiglia aveva espresso tutta la propria speranza di un nuovo trapianto. A quanto si apprende le autorità sanitarie e l’équipe medica stanno verificando le condizioni cliniche del bambino e la compatibilità con il donatore e soprattutto se il cuore sarà destinato al piccolo Domenico. Come hs riferito l’avvocato della famigli, infatti, ci sono tre centri in attesa di un cuore.

L’avvocato Francesco Petruzzi, nel corso della trasmissione condotta da Bianca Berlinguer, ha anche spiegato che sono stati chiamati i Nas dei Carabinieri per un eventuale espianto del cuore danneggiato del piccolo per tutti gli accertamenti del caso.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)