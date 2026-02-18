La vita di Aretha Frenklin su Rai Movie con “Respect”: la trama del film

Ambientato a Detroit nel 1952 e a Detroit, dove la piccola Aretha vive con le sorelle e il padre, un pastore battista. La morte della mamma ha traumatizzato la bambina che si rifiuterà di parlare finché il padre, durante una funzione, la costringe a cantare in chiesa.

E lei rivela un talento precoce e fuori dal comune: seguono figli, mariti, dipendenze, frustrazioni e la storia del successo planetario di quella che è stata la più grande cantante gospel della storia e una delle protagoniste indiscusse del panorama musicale Usa.

Ambizioso e completo biopic, realizzato nell’anno in cui Aretha, a 76 anni, moriva per un tumore al pancreas: prima della sua scomparsa la Franklin aveva fatto in tempo a dare il suo benestare alla splendida protagonista del film, Jennifer Hudson, già premio Oscar come migliore attrice non protagonista per “Dreamgirls”, che si è presa in carico anche l’impegnativo compito di reinterpretare i brani originali.

“Respect” (Usa/Canada 2021) di Liesl Tommy, con Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Audra McDonald in onda mercoledì 18 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai Movie.