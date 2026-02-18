La vita di Aretha Frenklin su Rai Movie con “Respect”: la trama del film


Talento ed emozione in prima serata su Rai Movie con la vita di Aretha Franklin nel film “Respect”, in onda mercoledì 18 febbraio alle 21.20

respect film

Ambientato a Detroit nel 1952 e a Detroit, dove la piccola Aretha vive con le sorelle e il padre, un pastore battista. La morte della mamma ha traumatizzato la bambina che si rifiuterà di parlare finché il padre, durante una funzione, la costringe a cantare in chiesa.
E lei rivela un talento precoce e fuori dal comune: seguono figli, mariti, dipendenze, frustrazioni e la storia del successo planetario di quella che è stata la più grande cantante gospel della storia e una delle protagoniste indiscusse del panorama musicale Usa.
Ambizioso e completo biopic, realizzato nell’anno in cui Aretha, a 76 anni, moriva per un tumore al pancreas: prima della sua scomparsa la Franklin aveva fatto in tempo a dare il suo benestare alla splendida protagonista del film, Jennifer Hudson, già premio Oscar come migliore attrice non protagonista per “Dreamgirls”, che si è presa in carico anche l’impegnativo compito di reinterpretare i brani originali.
“Respect” (Usa/Canada 2021) di Liesl Tommy, con Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Audra McDonald in onda mercoledì 18 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai Movie.