Il film “Animale” in prima visione su Rai 4: la trama

L’horror francesce del 2024 “Animale” diretto da Emma Benestan in onda in prima visione Tv stasera su Rai 4: la trama
Nejma è l’unica donna che si allena per la lotta tra tori. Durante una notte di eccessi, affronta una prova di coraggio tra animali selvatici. Al risveglio, il suo corpo muta in modo inquietante, mentre un toro in fuga semina morte nell’arena. Nejma sospetta però che la verità dietro i delitti sia diversa.
Diretto da Emma Benestan, è il film francese “Animale” presentato a vari festival (come il TOHorror) e in onda mercoledì 18 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai 4.