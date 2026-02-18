Il deputato iraniano Mojtaba Zarei strappa la foto di Mattarella: Tajani convoca ambasciatore


Il deputato iraniano Mojtaba Zarei ha mostrato e poi lacerato il foglio con le foto di Mattarella insieme ad altri leader europei

parlamentare foto mattarella

“Durante gli interventi dei senatori ero al telefono, non perché ero distratto ma perché è accaduto un fatto increscioso: un parlamentare iraniano ha strappato l’immagine del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a cui va la nostra solidarietà ed è per questo che ho deciso di convocare l’ambasciatore iraniano“. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani in audizione in commissione Esteri del Senato sul Board of Peace.

L’episodio è stato documentato da diverse agenzie e testate internazionali. Il deputato iraniano Mojtaba Zarei ha mostrato e poi lacerato il foglio con le foto di Mattarella insieme ad altri leader europei, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, definendo l’Europa “la patria del fascismo e del nazism” durante il suo intervento.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)