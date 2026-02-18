A Nuova Delhi va in scena l’AI Impact Summit 2026, un evento storico. Ministro Urso atteso giovedì

La partecipazione italiana si inserisce nel quadro del rafforzamento del partenariato strategico tra Italia e India e conferma l’impegno del Governo a promuovere l’intelligenza artificiale come leva per una crescita inclusiva, uno sviluppo equo e sostenibile. Il Summit mira a rafforzare le capacità globali nel settore attraverso azioni multilaterali concrete, favorendo un’innovazione condivisa e responsabile, con particolare attenzione al capitale umano, all’inclusione sociale, alla sicurezza e affidabilità dei sistemi, alla resilienza, alla ricerca scientifica e alle applicazioni per lo sviluppo economico e il bene comune.

La presenza italiana all’AI Impact Summit di New Delhi – dopo gli analoghi Summit di Londra, Parigi e Seul – rappresenta un ulteriore passo nel percorso di posizionamento dell’Italia tra i protagonisti del dibattito globale sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di coniugare competitività, responsabilità e sviluppo sostenibile.