“Un amore a cinque stelle” stasera su Rai 1: la trama

Una versione newyorkese di “Pretty Woman”: è il film di Wayne Wang “Un amore a cinque stelle”, una commedia romantica ambientata tra i grattacieli di Manhattan, in onda martedì 17 febbraio alle 21.30 su Rai 1. Nel cast, Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Stanley Tucci.

Marisa è una donna indipendente, intelligente e affascinante, che lavora come cameriera in un lussuoso hotel della città. Un giorno, per gioco, indossa il costosissimo cappotto di una cliente e incontra Chris Marshall, candidato al Senato degli Stati Uniti in trasferta a New York. Complice quel soprabito, Chris la scambia per Caroline, una donna ricca e influente che doveva incontrare.

L’equivoco accende subito la scintilla. Il film gioca con i meccanismi della favola moderna, andando oltre il semplice confronto con il modello di riferimento. Una commedia leggera e delicata, sostenuta da un cast affiatato e da una Jennifer Lopez al momento più alto della sua carriera.