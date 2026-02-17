Tratto dal romanzo di Sandro Veronesi, “Il colibrì” stasera su Rai 5: la trama

Tratto dal romanzo di Sandro Veronesi, Premio Strega 2020 e premiato ai Nastri d’Argento 2023 il film “Il colibrì” stasera su Rai 5: la trama

Anni 70. Marco Carrera, “Il Colibrì”, conosce Luisa Lattes, una ragazzina bellissima per la quale prova un amore che mai verrà consumato e mai si spegnerà. La sua vita di oggi però è un’altra, scandita soprattutto da occasioni non colte, a Roma, coniugato con l’infedele Marina, nonché padre di Adele. Attraverso i dialoghi con Daniele, lo psicoanalista della moglie, avrà possibilità di imparare la salvifica capacità di adattamento.

E’ la trama del film “Il colibrì” in onda martedì 17 febbraio 2026 alle 21.20 su Rai 5.