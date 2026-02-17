Stasera su Rai Storia in replica “Reduci. Le ultime memorie della Seconda guerra mondiale”

In prima serata su Rai Storia in replica “Reduci. Le ultime memorie della Seconda guerra mondiale”: parola ai testimoni del conflitto
Ad ottant’anni dalla fine del secondo conflitto mondiale, una ricerca degli ultimi reduci italiani ha permesso di ripercorrere attraverso i ricordi dei protagonisti le vicende belliche del nostro Paese, dalla dichiarazione di guerra del 10 giugno 1940 fino alla Liberazione del 25 aprile 1945.
Un racconto che, sfidando la labilità della memoria, rievoca alcune tra le più drammatiche battaglie che coinvolsero i soldati italiani, come Nikolajewka ed El Alamein, la tragica ritirata dell’ARMIR, la violenza durante l’occupazione della Jugoslavia e nella Repubblica Sociale Italiana, gli atti di eroismo e di generosità sui diversi fronti di guerra, dalla steppa russa al deserto africano.
Un’occasione per ascoltare le testimonianze dei protagonisti che, attraverso le loro ultime parole, compongono uno spietato testamento contro la guerra. Con la partecipazione dello storico Mauro Canali, è “Reduci. Le ultime memorie della Seconda guerra mondiale” in onda martedì 17 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai Storia.