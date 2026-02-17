Stasera su Rai 3 a “Farwest” la “pista nera” sull’attentato a Paolo Borsellino

Un’inchiesta sulla stagione delle stragi di Capaci e Via d’Amelio apre “Farwest”, in onda martedì 17 febbraio, alle 21.20 su Rai 3

Un’inchiesta sulla stagione delle stragi di Capaci e Via d’Amelio – a partire dall’audizione in Commissione Parlamentare Antimafia del Procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, sull’attentato a Paolo Borsellino – apre “Farwest”, in onda martedì 17 febbraio, alle 21.20 su Rai 3. Il magistrato ha definito assurda e inconsistente l’ipotesi di una “pista nera” con il coinvolgimento di Stefano Delle Chiaie, fondatore di Avanguardia Nazionale, mentre ritiene fondamentale indagare sul dossier Mafia-appalti.

“Farwest” ricostruisce poi il caso esploso dopo le dichiarazioni del procuratore Nicola Gratteri che hanno scatenato reazioni politiche e istituzionali e riacceso il confronto sul ruolo pubblico dei magistrati nonché sui confini tra giustizia e politica.

A seguire Venezia, la regina indiscussa del carnevale: tra le calli della città per cercare la festa delle feste, dove il lusso, l’alta moda e le antiche tradizioni sono le parole chiave al Ballo Del Doge, l’evento più sfarzoso e opulento di tutta Italia.

Infine, la strage di Crans Montana: davanti al tribunale di Sion esplode la rabbia dei familiari delle vittime dell’incendio di Capodanno presso il Bar Le Constellation, mentre i coniugi Moretti continuano a non riconoscere responsabilità. Non può mancare l’approfondimento sul caso Garlasco: tra ferite, tracce e ricostruzioni della scena del crimine, si esamina l’ipotesi che l’assassino possa non aver agito da solo.

“Farwest” è un programma di Salvo Sottile realizzato insieme agli inviati Chiara Ingrosso, Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni, Giulia Torlone, Ludovico Tallarita, Tommaso Mattei, Maria Laura Cruciani, Manuela Iatì.