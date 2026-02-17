Stamani a “ReStart” i temi caldi della geopolitica internazionale

Stamani su Rai 3 a “ReStart” i temi caldi della geopolitica internazionale. E poi si parla di pensioni e della flat tax al 4%

Dalla presenza italiana come Paese osservatore alla riunione del “Board of Peace” per Gaza, all’incrocio dei negoziati su Iran e Ucraina a Ginevra: sono i temi caldi dell’attualità geopolitica internazionale ad aprire il nuovo appuntamento con “ReStart”, l’approfondimento economico condotto da Annalisa Bruchi, in onda martedì 17 febbraio dalle 9.45 in diretta su Rai 3.

Ne parlano Marco Minniti, presidente di Med-Or, e Alfonso Celotto, professore di Diritto Costituzionale Università degli Studi Roma Tre.

Nella seconda parte del programma si parlerà di pensioni e di una possibile flat tax al 4% per incentivare il rientro dei pensionati italiani da Paesi Extra-Ue e contrastare lo spopolamento di alcuni piccoli comuni. Ma cosa prevede questa proposta? Tra gli ospiti di Annalisa Bruchi: Giuliano Granato, portavoce di Potere al Popolo; Alessandro De Nicola, presidente Adam Smith Society; Sandro Iacometti, giornalista di Libero; Linda Laura Sabbadini, statistica e già direttrice Istat; Carlo D’Ippoliti, professore di Economia Università “La Sapienza”.