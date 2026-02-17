Sosa + Groove Factory al Bolgia di Bergamo

Al Bolgia di Bergamo, riferimento da decenni della scena elettronica internazionale, sabato 21 febbraio 2026 arriva Sosa, una vera superstar del mixer

Al Bolgia di Bergamo, riferimento da decenni della scena elettronica internazionale, sabato 21 febbraio 2026 arriva Sosa, una vera superstar del mixer. L’artista inglese è infatti uno dei nomi più richiesti nei club e nei festival, con set che lo hanno reso un riferimento. Il party è Groove Factory, nuovo concept tech house del Bolgia. Si balla ancora più lungo, dalle 23:30 fino alle 8 del mattino.

Sosa viene da Liverpool e ha quasi 140mila follower su Instagram. La sua musica la pubblica prima di tutto su un’etichetta ambita da produttori di ogni latitudine come Coco Records. Conosciuto e riconoscibile per un sound tra minimal e tech house e per set esplosivi, suona in festival come Creamfields o Coachella. Tracce come “BLOW”, “Bump Artist EP” e soprattutto la solare ed evocativa “Won’t Give Up” hanno forgiato il suono della nuova generazione club. La sua label Coco Records è un riferimento nella minimal/deep tech, con serate sold out tra Europa ed America. Tra i singoli più recenti ecco la scatenata “Be Without You”, rigorosamente a 132 bpm, su Insomniac Records. Dopo il set sul palco del Bolgia, il 21/2, il 28 gioca quasi in casa. E’ atteso al Drumsheds di Londra per il party Eastenderz del collega East End Dubs.

Con Sosa in Main Room sul palco del Bolgia per Groove Factory il 21 febbraio ’26 ci sono pure Andrea Bros, Cobelli, Heider b2b 16Manu, Hemp Label, Malamusic b2b T-White, Simon Ricci, Zinga. Il sound della Lab Room è proprio quello scatenato del party Groove Factory. Il Bolgia apre alle 23.30 e si balla fino alle 8 del mattino.

Negli ultimi mesi il Bolgia di Bergamo ha ospitato artisti come I Hate Models, Franky Ricardo, Restricted, 999999999, Ilario Alicante, Poltergst, Reinier Zonneveld, Charlie Sparks, Deborah De Luca, Fantasm, Joseph Capriati, Ellen Allien, Marco Faraone, Indira Paganotto, Len Faki, Lilly Palmer, Luca Agnelli e molte altre figure centrali della scena elettronica mondiale.

21/02 Sosa + Groove Factory @ Bolgia – Bergamo

Bolgia – Bergamo

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) – A4 Dalmine

Info & prenotazioni: +39 338 36 24 803