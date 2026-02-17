Shein sotto indagine UE: vendute bambole sessuali con sembianze infantili

È solo una delle possibili violazioni dell’azienda riscontrate dalla Commissione europea. Sotto osservazione anche “i programmi di ricompensa e gamification del servizio”

La Commissione europea ha avviato un’indagine formale nei confronti di Shein nell’ambito del Digital Services Act, ipotizzando violazioni in tre ambiti: un design altamente coinvolgente e tale da creare dipendenza per i consumatori dell’Unione europea, la mancanza di trasparenza sui sistemi di raccomandazione e la vendita di prodotti illegali, comprese bambole sessuali con sembianze infantili.

“Oggi la Commissione avvia un’indagine formale su Shein ai sensi del Digital Services Act”, ha annunciato il portavoce della Commissione europea Thomas Regnier durante il punto stampa quotidiano con i giornalisti. “Sospettiamo che l’azienda abbia violato il Dsa in tre ambiti”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)